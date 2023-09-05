فرحات: هناك بلاد تضم عدد كبير من الأحزاب لكن يملكون ثقافة سياسية متقدمة..فيديو

أكد الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أن الأحزاب الحالية عددهم 106 حزب، مضيفاً أن قانون الأحزاب السياسية لن يتيح مساحة للتباين في الرؤى.

يجب تنظيم فكرة دمج الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية



وأضاف"فرحات" خلال لقائه مع برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب تنظيم فكرة دمج الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية ، مؤكداً أنه يتم دراسة ذلك في قانون الاحزاب حالياً.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر ومحافظ الإسكندرية الأسبق إلى، أن هناك بلاد تضم عدد كبير من الأحزاب، و لكن يملكون ثقافة سياسية متقدمة ، والأطفال و الشباب لديهم تنشئة سياسية متقدمة.