أخبار التعليم.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. تعليمات هامة عند تسجيل الرغبات

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الأكثر بحثًا عبر محركات البحث جوجل عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء مرحلة تسجيل رغبات الالتحاق بالكليات ضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي لطلاب جامعة حلوان

استكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبي لاعداد الكوادر الشبابية والذي يستهدف طلاب أسرة من اجل مصر من جميع كليات جامعة حلوان وطلاب الاتحاد.

بالأرقام .. ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فئات الشرائح فى زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة،

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حرصا على انتظام العام الدراسى الجديد بجميع المدارس الخاصة والدولية وإيماء إلى ما جاء بالقرار الوزارى رقم 350 والصادر بشأن تعديل القرار الوزارى 173 لسنة 2017، بشأن زيادة المصروفات الدراسية السنوية للمدارس الخاصة عربى ولغات تكون نسبة الزيادة فى مصروفات العام الدراسى الجديد 2023,2024 كالتالى.

متاح الآن.. رابط سريع لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

انتهى تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لذلك هناك حالة بحث كبير لمعرفةموعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة الكلية التي سيقع اختيار التنسيق عليها.

خبير: هذه التقنية تفيد المدرّسين في تقديم جودة تعليمية فعّالة | خاص

أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بإحدى كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أنه بفضل تقدم التكنولوجيا والابتكار المستمر، نشهد تزايدًا مذهلاً في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية، وإنه يمتد إلى مجموعة متنوعة من المجالات، مما يجعله أداة حيوية في عالمنا المعاصر، وتحولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى شيء لا يمكن تجاهله واقتربت منا أكثر من أي وقت مضى.

فرص لطلاب الثانوية العامة في الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ليس لطلاب مدارس التعليم الفني فقط، بل هناك فرصة أيضا لطلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة.

كيف تعزز مستقبلك الدراسي بالذكاء الاصطناعي؟.. خبير ينصح بهذه الارشادات

أكد الدكتور أحمد سيد، الدكتور بأحد كليات الهندسة الخاصة، الخبير التربوي، أن في عصر الرقمنه، تغيرت معايير التعليم والتعلم، في الماضي، كان الطلاب يجلسون في المكتبات للدراسة وتدوين الملاحظات وإجراء النسخ، ولكن مع التقدم التكنولوجي، طرأت ثورة في قطاع التعليم، وحققت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم تغييرًا جذريًا، مما سهل على الطلاب الوصول إلى المعرفة والتعلم بسرعة وكفاءة، واليوم يعتمد الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا على الهواتف الذكية والتطبيقات الأخرى للعمل على مشاريعهم التعليمية.

ترقبوها بعد قليل .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة عبر هذا الرابط

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

وزير التعليم: نسعى لإجراء تحولات حقيقية في تعليم الكبار بمصر

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذي ينظمه المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة.

إجراءات عاجلة للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد

قررت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة تفعيل الإجراءات الأمنية و الوقائية للحفاظ على آمن وسلامة الطلاب و العاملين بالمنشأت التعليمية خلال العام الدراسي الجديد.

