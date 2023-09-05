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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الأوكراني يصوت بإقالة وزير الدفاع..تفاصيل

صدى البلد

قام البرلمان الأوكراني ،اليوم الثلاثاء،  بالتصويت بأغلبية لصالح إقالة وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف.

وصوت لصالح إقالة ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع 327 نائبا مقابل 4 أصوات معارضة.

هذا ومن المتنظر أن يصوت البرلمان على ترشيح وزير الدفاع الجديد يوم الأربعاء.

وفي 3 سبتمبر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قرار إقالة ريزنيكوف وأستبداله برئيس لصندوق أملاك الدولة، رستم أوميروف.

وفي اليوم التالي، أرسل ريزنيكوف خطاب استقالته إلى البرلمان، والذي تمت الموافقة عليه بعد ذلك من قبل اللجنة المختصة، والآن يتعين على زيلينسكي تقديم مرشح جديد للحصول على موافقة البرلمان.

في وقت سابق،  قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن الهجوم الأوكراني المضاد فشل في كل محاور القتال.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن أوكرانيا فقدت 66 ألفا من جنودها منذ بدء هجومها المضاد.

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