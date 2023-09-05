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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

دمياط.. انطلاق برنامج "مشواري" للنشء والشباب بمكتبة مصر العامة بـ"عزبة البرج"

صدى البلد

أعلن مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط الدكتور وليد الشاذلي عن انطلاق برنامج "مشواري" للنشء والشباب بمكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح مدير المديرية - في بيان اليوم - أن البرنامج يستمر 4 أيام بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسيف" ومكتبات مصر العامة بدمياط ،مشيرة إلى أن البرنامج يعمل في إطار تنمية المهارات الشخصية لسن 10-17 عاما ومن سن 18-24 عاما ، ويستهدف مهارات التواصل الفعال، والاقناع والتاثير.

وأضاف الشاذلي أن تدريب تنمية المهارات الشخصية يشمل الوعي بالذات و المرونة المعرفية وعقلية النمو والذكاء العاطفي وادارة الوقت ، كما يتضمن البرنامج صقل مهارات الابداع والابتكار في مجال العصف الذهني و التفكير الإبداع .

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