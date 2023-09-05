محافظ قنا: إنشاء نقاط إسعاف جديدة بمراكز المحافظة ضمن "مبادرة حياة كريمة"

قال محافظ قنا أشرف الداودي إنه تم إقامة بعض نقاط الاسعاف بمراكز المحافظة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة التي تستهدف توفير كل الخدمات للمواطنين وتوفير حياة كريمة لائقة.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء الدكتور عمرو العرشي عقب توليه منصب مدير فرع هيئة الاسعاف بقنا ، حيث قدم المحافظ التهنئة له بمناسبة تقلده منصبه الجديد متمنيا له دوام التوفيق .

وأثنى محافظ قنا- خلال اللقاء - على الجهود المتميزة لهيئة الاسعاف خلال الاربع سنوات الماضية، خاصه اثناء جائحة كورونا ، مؤكدا أن هيئة الاسعاف تؤدي دورها علي اكمل وجه.

من جانبه أكد مدير فرع هيئة الاسعاف بقنا أن الهيئة تبذل أقصي جهد ممكن لتقديم الخدمات في ضوء ما يتوفر لديها من إمكانيات في خدمة المواطنين وتقديم التيسيرات المطلوبة وضرورة الجاهزية والاستعداد الكامل لمرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي طوارئ بنطاق المحافظة.

على صعيد آخر، صرح رئيس جامعة جنوب الدكتور أحمد عكاوي بأن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية لقرية الترامسة بقنا.

وأشار رئيس الجامعة - وفقا لبيان - إلى أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لعدد 686 حالة بالإضافة لبحث عدد 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة ؛ كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج لأهالي القرية.