غدا.. الحكم على المتهمين بقتل صاحب سلسلة مطاعم شهيرة

تصدر غدا الخميس محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حكمها على 12 متهما بقتل صاحب سلسلة محلات شهيرة بالجيزة .



وكان قد دفع المدعى بالحق المدنى أمام هيئة المحكمة بـ:



أولا: دفع بتوافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين طبقا لنص المادة 163 من القانون بناءً على توافر أركان جريمة القتل العمد - مع سبق الإصرار في حق المتهمين مما يستوجب معه القضاء بتوقيع أقصى عقوبة وإلزامهم بمبلغ التعويض المدني المؤقت.



وكما جاء نص المادة 163 من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضررا للغير

ثانيا: دفع بكون سبب اتجاه إرادة المتهمون لقتل المجني عليه هو النزعة الإجرامية في شخصية جميع المتهمين - بدلالة ما ورد وبمحاضر جمع الاستدلالات وكذا اعتراف المتهم الأول - وليست الواقعة من قبيل الدفاع عن الشرف والعرض.



وكانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 1361 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمقيدة برقم 474 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر.