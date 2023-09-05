اجتماع للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق بالجامعة العربية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة التكامل الاقتصادي العربي) الاجتماع الأول للجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق برئاسة مدير إدارة التعريفة والقيمة- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية مشعل بن ابراهيم التويجري ولجنة التوفيق بين الترجمات منبثقة من لجنة مدراء عامي الجمارك في الدول العربية وهي معنية بترجمة وتحديث جدول النظام المنسق الصادر عن منظمة الجمارك العالمية، وأيضاً شروحات النظام المنسق التي تفسر وتشرح بنود النظام المنسق، وتم تقسميها لأقسام وفصول .

ويحتوي جدول النظام المنسق على جميع السلع التي يتم عليها عمليات تبادل تجاري بين الدول وتم تقسيمها إلى (21) قسما كمجموعات حيث يعتبر الأقسام الأولى للسلع الزراعية والحيوانية ومنتجاتها ومشتقاتها وصناعتها، ثم المنتجات المعدنية والصناعات الكيماوية، ثم الخشب ومصنوعاته، ثم المنسوجات ومصنوعاتها، ثم الجلود ومشتقاتها ومصنوعاتها، ثم المعادن الثمينة ومصنوعاتها، ثم الآلات والأجهزة وأجزاؤها ثم معدات النقل ثم أدوات وأجهزة التصوير الفوتوغرافي السينمائي، ثم الأسلحة والذخيرة، ثم السلع المتنوعة مثل الأثاث وما يتضمنه، ثم التحف الفنية وتم تفريع الأقسام إلى (97) فصل جمركي.

ومن المقرر ان يقوم الاجتماع بترجمة التحديثات التي أجرتها منظمة الجمارك العالمية على شروحات النظام المنسق باللغة العربية لإصدار 2022، حيث أن منظمة الجمارك العالمية تقوم بتحديث شروحات النظام المنسق بشكل دوري كل 5 سنوات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.