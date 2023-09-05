ولاء التمامي: كلمة السيسي كشفت جهود الدولة الهائلة لضبط الزيادة السكانية

أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف السكان والزيادة السكانية، أحد أكثر الملفات أهمية، ويحظى باهتمام الدولة خلال الفترة الأخيرة لحل كافة التحديات، التي تواجه عملية البناء والتنمية والعمل على استغلالها في تنفيذ رؤية مصر 2030 والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة بكل قوة، قائلة" أن الزيادة السكانية خطر حقيقي على منجزات التنمية".

ونوهت التمامى فى تصريحات صحفية لها اليوم، أن التغيير في مصر سيحدث من خلال التكاتف والعمل بوعي وفهم على تنظيم قدرات الدولة على عدد السكان، مشيرة إلى أن القضية السكانية من أهم القضايا التي تعاني منها الدولة، وهى ليست وليد اليوم ولكن من عقود مضت وجهود الدولة هائلة لمواجهتها.

وأشادت عضو مجلس النواب بكلمة الرئيس السيسي في المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، قائلة: إنها تكشف تركيز القيادة السياسية على القضايا الكبيرة التي تعرقل حركة التنمية، وفي مقدمتها الزيادة السكانية. لافته : إلى ان عقد المؤتمر على أرض مصر مكسب كبير للدولة، كما إنه سيعمل على الخروج بتوصيات تهدف لتحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، واستعراض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية، وبحث تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور.

و أشادت النائبة ولاء التمامى، بدعوة الرئيس السيسي باستعداد مصر لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية كل عام في مصر للحديث عن مشكلة الزيادة السكانية. قائلة: أن هذا يؤكد قوة مصر وتكفلها وقدرتها على استضافة مؤتمرات ضخمة، والاستفادة من هذا الزخم لصالح القضية السكانية الشائكة في مصر.

واختتمت بالإشادة بجهد الرئيس السيسي في احداث التنمية الشاملة داخل البلاد، رغم كل التحديات وتحركات الدولة المتواصلة لضبط الزيادة السكانية حتى يشعر الجميع بثمار الاصلاح.

