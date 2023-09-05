فلسطين تطالب العالم بالضغط لإلغاء قرار إسرائيل بإغلاق معبر كرم أبو سالم

وصف وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد عسيلي، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، المنفذ الوحيد لقطاع غزة بـ"الجائر".

وطالب الوزير الفلسطيني المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لإلغاء قرار العقاب الجماعي بمنع تسويق منتجات قطاع غزة في الضفة الغربية.

وأوضح عسيلي أن القرار يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2007 ، حيث تسبب الحصار الإسرائيلي على القطاع بأزمة إنسانية واقتصادية عميقة.

وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا القرار الذي يكبد القطاع الخاص بمختلف مكوناته خسائر باهظة، ويحرم التجار والمزارعين والصناع من تسويق منتجاتهم، ما يعطل حركة الإنتاج والتشغيل.