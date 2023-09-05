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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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استجابة للجماهير.. رد فعل مدحت العدل على مطالبات ترشحه لانتخابات الزمالك

السيناريست مدحت العدل
السيناريست مدحت العدل

أصبح مدحت العدل في موقف صعب في الوقت الحالي، بسبب المطالبات القوية من جماهير الفارس الأبيض بضرورة ترشحه في انتخابات الزمالك القادمة على منصب رئيس النادي، وسط اهتمام كبير من قطاع من جماهير القلعة البيضاء بتواجده في الصورة، باعتباره واحد من أهم الزملكاوية المتواجدين على الساحة، فضلا عن مشاركته بقوة في العديد من أزمات الزمالك الماضية. 

وبدأت أيام الترشح في انتخابات الزمالك من الأمس، حيث تم الإعلان داخل نادي الزمالك عن فتح باب الترشح أمس الأثنين، ومستمرة حتى يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، وسط ترقب كبير من جماهير القلعة البيضاء، حول المرشحين المتقدمين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل مرتضى منصور عن صفوف النادي. 

مطالبات بترشح مدحت العدل في انتخابات الزمالك 

ورصدت قناة العربية، مطالبات كبيرة من خلال جماهير نادي الزمالك للسياريست مدحت العدل من أجل الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة على منصب الرئيس باعتباره واحد من القادرين على قيادة النادي، حيث دشن عدد من جماهير الفارس الأبيض تدعيمات قوية لـ مدحت العدل، مطالبينه بالرد وحسم موقفه من الترشح. 

وقال أحد الأشخاص على موقع "إكس": "لازم مدحت العدل ينزل الانتخابات على مقعد الرئيس، والنائب حازم إمام لو هينزل، وأمين الصندوق عمرو الجنايني، ورحاب أبو رجيلة، وخالد رفعت، والأتربي، وطارق السيد أو ميدو، أو أيمن يونس، ورجال أعمال زملكاوية وناس محترمة قوية إداريا، أنا بدعم الدكتور مدحت العدل بقوة في انتخابات الزمالك، لازم الكل يدعم الزمالك". 

وأضاف حساب آخر: "أفضل من يتولى رئاسة الزمالك الفترة القادمة الأستاذ مدحت العدل.. من مشجع محب لنادي الزمالك"، فيما عقب حساب آخر قائلا: "فرأيي المتواضع الأصلح لرئاسة الزمالك هو مدحت العدل أو احمد سليمان، عاوزين دم جديد عنده ضمير وبيحب النادي". 

من جانبه، حرص مدحت العدل على الاستجابة لمطالبات نادي الزمالك له وعدم تجاهلها من خلال الرد على هذه المطالبات، حيث قال إنه لم يحسم موقفه حتى الآن فيما يتعلق بالترشح في انتخابات الزمالك على منصب الرئيس من عدمها في الوقت الحالي، ألا أن سيكون بجانب الزمالك تحت أي ظروف. 

وفسر سبب عدم حسم موقفه حتى تلك اللحظة قائلا إن: "المنصب في العمل العام مرهق بدنيا، وإنسانيا، وصحيا، خاصة في ظل السوشيال ميديا، وحتى الآن مش عارف أخد قرار الترشح في انتخابات الزمالك". 

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