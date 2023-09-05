الصراع يشتعل.. الولايات المتحدة تجري مناورات عسكرية قرب سواحل الصين

تتجه مجموعة إنزال تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة السفينة الهجومية البرمائية أمريكا والفرقاطة البحرية الكندية فانكوفر إلى كوريا الجنوبية، ‏وستشارك السفن في إحياء الذكرى الـ73 لمعركة إنشون خلال الحرب الكورية.

ومن المتوقع أن تشارك البحرية الأمريكية في أول مناورة واسعة النطاق لها منذ 10 سنوات في البحر الأصفر قبالة سواحل الصين، ‏وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات مع بكين.

وتشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توترا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بسبب التحالفات الأمريكية التي تبرمها واشنطن مع حلفائها في بحر الصين الجنوبي، حماية لنفوذها، بالإضافة إلي تعزيز التعاون العسكري مع التايوان.

واعتبرت الصين التحركات الأمريكية تهديدا لسيادتها ووحدة أراضيها، وتقويضا للسلام والاستقرار في المنطقة، لذا تعهدت وزارة الدفاع الصينية بالرد علي تلك التحركات بصورة حازمة.