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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شكري: تبادلت مع وزير الخارجية الياباني الرؤى حول القضايا ذات اهتمام مشترك

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنه تبادل مع نظيره الياباني الرؤى حول العديد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وكانت النقاشات إيجابيةً وبناءةً.

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وأضاف "شكري"، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الياباني، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية": "استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات، ولا سيما التبعات الاقتصادية للأزمة الأوكرانية على الدول النامية".

 

وتابع وزير الخارجية: "تباحثنا كذلك بشأن العديد من القضايا الإقليمية، لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن، كما أطلعت وزير الخارجية الياباني على الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر اتصالا بالشأن السوداني وفي مقدمتها قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر في يوليو 2023".

الأزمة اليمنية الجهود الدبلوماسية الدول النامية القضية الفلسطينية القضايا الدولية خارجية اليابان سامح شكري وزير الخارجية قناة القاهرة الإخبارية

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