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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

مات بسبب تحدٍ على
مات بسبب تحدٍ على سناب شات.. "شيبس حار" يقتل مراهقاً

أثارت واقعة تعد غريبة من نوعها لوفاة شاب مراهق  يدعى هاريس ولوباه من ولاية ماساتشوستس الكثير من الجدل وذلك بعد مشاركته في "تحدي One Chip" الحار وذلك عبر تطبيق سناب تشات.
وقد لقي الشاب مصرعه وذلك بسبب قبوله لتحدي للقيام بتناول كمية من أكياس البطاطس المقرمشة الحارة، مما قد أدى إلى وفاته المفاجئة وذلك وفقا لعائلته.

أضافت العائلة أن المراهق والذي يعد  في السنة الثانية في مدرسة دوهرتي ميموريال الثانوية في ورسيستر قد قبل التحدي  والذي يعد منتشر على نطاق واسع  على التطبيق، هو طالب.

قد قام الطالب بتناول شريحة باكي حارة للغاية وذلك بكميات كبيرة في المدرسة وسرعان ما قد أصيب بألم في المعدة عند عودته إلى المنزل، والشعور بالتعب مجددا ليتم  نقله إلى مستشفى قريب حتى أُعلنت وفاته.


يشار إلى أن العلامة التجارية Paqui  حذرت على موقعها من تناول الشريحة قد يكون له آثار طبية ضارة، وتوصي أن الرقاقة يجب أن تؤكل من قبل البالغين فقط

 

ولاية ماساتشوستس وسائل التواصل الإجتماعي غسل اليدين قسم طب طوارئ

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