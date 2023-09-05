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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

قضايا المناخ والبيئة.. شريعة وقانون الأزهر بدمنهور تعقد مؤتمرها الدولي الرابع

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تعقد كلية الشريعة والقانون بدمنهور مؤتمرها الدولي العلمي الرابع حول قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون 18 من سبتمبر الجاري بالاشتراك مع كليتي: الشريعة والقانون بطنطا، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف. 

صرح بذلك الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر يقام برعاية كريمة من فصيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

واوضح عميد الكلية أن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجوب الإسهام فـي القضايا المهمة والحيوية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والإدلاء فيها بدلوها بتقديم الآراء الفقهية والقانونية المتخصصة، التي من شأنها رفع الوعي والثقافة العامة تجاه هذه القضايا، وإفادة المختصين وصانعي القرار بما يسهم في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف الدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لعرض مشكلات التغير المناخي من مختلف الجوانب، وبيان الملاحظات الفقهية والقانونية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لعلاجها، وطرح خطوات عملية بصياغة فقهية قانونية في قضايا التغييرات المناخية.

وأردف أن محاور المؤتمر الفقهية تتناول الدلائل العلمية على القدرة الإلهية في تكوين الغلاف الجوي، ومظاهر التغييرات المناخية وأسبابها وآثار التغيرات المناخية والحلول العلمية المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية في إطار القدرات المصرية، وتناول الجهود المصرية العملية لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن محاور المؤتمر القانونية تتناول أثر التغيرات المناخية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الوطنية والدولية مسئولية الشركات العامة والخاصة عن الإهمال المناخي، وتأثير التغيرات المناخية على التجارة الدولية، وتاثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية، وانعكاسه على قدرة مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى تناول محاور أخرى عديدة فقهية وقانونية.

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