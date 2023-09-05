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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

“جامعة الأزهر” تعقد اختبارات محو الأمية لـ 109 أشخاص

صدى البلد

نظمت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر اختبارًا لمحو الأمية شارك فيه نحو ١٠٩ فردًا وذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة الأزهر واهتمامها بتقديم الخدمات المجتمعية اللازمة للارتقاء بالمستوى التعليمي والثقافي لمختلف الشرائح المجتمعية بما ينعكس على الوعي العام لأفراد المجتمع، بتوجيهات من فضيلة الدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة, وبإشراف  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا الدكتور محمود صديق.
وعُقد الاختبار  بمقر كلية الطب بنات بمدينة نصر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية بهذا الجانب وعلى رأسها الهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث وجهت الجامعة في وقت سابق الطلاب من خريجي كليات الجامعة للمشاركة في محو أمية الكبار وتأهيليهم للاختبار النهائي للحصول على شهادة محو الأمية.

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