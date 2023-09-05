المعهد العربي للتنمية المستدامة ينظم مؤتمرا حول مستجدات جراحة العظام

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب مؤتمرًا علميًا عالميا، حول أحدث التطورات في مجال جراحة إصلاح تشوهات العظام، وترميم الأنسجة والأطراف، خلال يومي 7 و8 سبتمبر 2023، في مقر المعهد بالمقطم.

وقال الدكتور محمد فاضل أستاذ جراحة العظام مدير برنامج إصلاح تشوهات العظام بالمعهد العربي "معتمد" - في بيان- إن هذا الحدث ملتقى لتجمع خبراء جراحة العظام في مصر وجميع أنحاء العالم، حيث يجمع بين عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال المتطور.

كما سيشهد المؤتمر مشاركة عدد كبير من الجامعات والهيئات المصرية والعربية المهتمة بمجال جراحة إصلاح تشوهات العظام والأنسجة وترميم الأطراف.

ويسبق المؤتمر العالمي، وتحديدا يوم 6 سبتمبر 2023، مجموعة من ورش العمل المتخصصة، وعددها 9، إضافة إلى المحاضرات التدريبية المهارية التي تعالج أحدث التطورات والتقنيات في عالم جراحة العظام والأنسجة للبالغين والأطفال.

ويشارك في المؤتمر، عددا من الهيئات الإقليمية والدولية أبرزها؛ الجمعية الأمريكية للجراحات الدقيقة والتجميل، والجمعية العربية لإصلاح التشوهات، ومركز شيكاغو لجراحات التشوهات، والجمعية الدولية لمكافحة العدوى، والجمعية الدولية لدعم جراحي العظام.

وقال الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، إن المؤتمر التي ينظمه معهد معتمد يستهدف تنمية مهارات الأطباء وإطلاعهم على كافة المستجدات الطبية في مجال جراحة العظام.

وأكد رسلان أن المؤتمرات والدورات والأيام العلمية المتخصصة تستهدف بوجه عام رفع مهارات الأطباء، بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية، وزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

يشار إلى أن المعهد العربي يستعد لتخريج الدفعة 13 من الدبلوم المهني لإصلاح التشوهات وإطالة العظام، والذي يبلغ إجمالي عدد خريجيه نحو 350 من جراحي العظام من داخل مصر وخارجها على مدار (12) دفعة سابقة، فيما ستبدأ الدفعة (14) الدراسة بعد نحو شهر من الآن.

وتعتمد الدراسة بالدبلوم نظام التعليم الهجين، حيث يتم استخدام أحدث تقنيات التعليم التفاعلي عن بعد، إضافة إلى التدريب على المهارات الإكلينيكية والجراحية في ورش عمل ينظمها المعهد.

ويترأس المجلس العلمي للدبلوم الأستاذ الدكتور محمد فاضل أحد رواد جراحة العظام في مصر والعالم العربي، ويحاضر فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات المصرية، ويستهدف الأطباء تخصص جراحة العظام الاستشاريين والأخصائيين ودارسي الدكتوراه والماجستير والزمالة، والنواب والأطباء المقيمين.