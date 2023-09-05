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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل المباحثات التونسية اليابانية في القاهرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بنظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء على هامش الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني المنعقد بالقاهرة.

 

وأكد "عمار" بحسب بيان وزارة الخارجية التونسية، على الاعتزاز بعلاقات الصداقة التاريخية بين تونس واليابان، والإرادة المشتركة على الارتقاء بها وتطويرها، لافتا إلى تمسك بلاده بثوابت سياستها الخارجية والتي تحتكم إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقواعد القانون الدولي، وعلى ضرورة أن تسري على الجميع.

 

وأشار وزير الخارجية التونسي إلى حرص بلاده على إقامة علاقات دولية تقوم على التضامن الإنساني، بما يرسخ الاستقرار ويعزز الأمن والسلم الدوليين.

 

ودعا "عمار" الجانب الياباني إلى مواصلة دوره السياسي في مناصرة القضية الفلسطينية في كنف الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وبما يعاضد جهوده الاقتصادية لفائدة الأشقاء الفلسطينيين.

 

والتأكيد على تفهم اليابان للتحديات التي تواجه تونس، والتشديد على مواصلة دعمها وتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات، والاتفاق على إحكام الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة وتبادل الدعم في المنظمات الدولية، كما تناولت المحادثة أبرز القضايا الدولية في افق طرحها في الاجتماع الوزاري المشترك العربي الياباني.

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