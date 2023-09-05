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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إقالة فيلدا من تدريب منتخب إسبانيا للسيدات بعد تتويجه بكأس العالم لكرة القدم

خورخي فيلدا
خورخي فيلدا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رحيل خورخي فيلدا عن تدريب منتخب إسبانيا للسيدات، بعد تتويجه ببطولة كأس العالم.

ونشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كواحدة من أولى إجراءات التجديد التي أعلنها الرئيس الجديد بيدرو روشا.

وجاء في البيان الآتي:"يود الاتحاد الإسباني أن يعرب عن امتنانه لخورخي فيلدا على الخدمات التي قدمها، وعلى احترافيته وتفانيه خلال كل هذه السنوات، متمنيًا له كل النجاح في المستقبل. لقد ترك الاتحاد الإسباني لكرة القدم إرثًا رياضيًا استثنائيًا بفضل تطبيق نموذج لعب معترف به ومنهجية كانت محرك النمو لجميع فئات السيدات في المنتخب الوطني".

وقاد فيلدا منتخب إسبانيا للتتويج ببطولة كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في التاريخ.

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