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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية اليابان يصل الجامعة العربية للمشاركة في الحوار العربي الياباني

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني هياشي ناشيماسا

وصل وزير الخارجية الياباني هياشي ناشيماسا، منذ قليل لمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لتراس وفد اليابان في أعمال الحوار العربي الياباني، الذي تنطلق أعماله مساء اليوم بمقر الجامعة العربية.

 

وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني وسط اهتمام عربي، وتحضير وتنسيق واسع، بهدف تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.


ويعقد الحوار السياسي العربي الياباني برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ووزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب.


ويبحث منتدى الحوار العربي الياباني كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية، والتنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل، حتى وصفه وزير الخارجية الياباني بأنه "حوار لتبادل وجهات النظر بصراحة ووضوح مع الزملاء الأعزاء وزراء خارجية الدول العربية حول المزيد من تنمية وتعزيز العلاقات بين اليابان والدول العربية، على أساس علاقات الصداقة والثقة طويلة الأمد فيما بيننا".

ومن أبرز ما يتناول الحوار الغربي الياباني القضية الفلسطينية التي ستكون حاضرة بقوة على أجندة الحوار، من حيث ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود العام 1967 بما فيها القدس وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

 

 

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