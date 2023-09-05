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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل بالغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة نقل ثقيل بطريق الحجاز شمال مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر دهسته سيارة نقل ثقيل محملة بالمياه.

على الفور تم الدفع بالقوة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الشاب يدعى محمد عبد الرازق 23 سنة، تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم التحفظ على قائد السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

البحر الأحمر الغردقة العام امن البحر الاحمر عجلات سيارة غرفة عمليات النجدة

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