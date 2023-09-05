مصرع شاب تحت عجلات سيارة نقل بالغردقة

لقي شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة نقل ثقيل بطريق الحجاز شمال مدينة الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر دهسته سيارة نقل ثقيل محملة بالمياه.

على الفور تم الدفع بالقوة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الشاب يدعى محمد عبد الرازق 23 سنة، تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتم التحفظ على قائد السيارة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.