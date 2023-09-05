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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل مشين وفظيع.. رئيس الوزراء الفلسطيني يعلق على حادثة نساء الخليل

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

عقب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على ارتكاب مجندات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في مدينة الخليل.

 

ووصف رئيس الوزراء الفلسطيني أفعال جنود الاحتلال بالمشينة، مشيرا إلى أنها تعكس مستوى الانحدار الذي وصلت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية.

 

وقال اشتية تعقيبا على ما كشفت عنه منظمات حقوقية إسرائيلية، وتعرية مجندات في جيش الاحتلال لنساء فلسطينيات في مدينة الخليل، "إن انتهاك حرمة بيوتنا والمس بنسائنا عمل مستفز، ومشين، وفعل فظيع، لا يمارسه سوى من تجردوا من الأخلاق والقيم الإنسانية".

 

ودعا اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.


ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس الاثنين، أن مجندتين ملثمتين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانتا تحملان السلاح ويرافقهما كلب مدرب على الهجوم، أجبرتا خمس نساء فلسطينيات في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، على خلع ملابسهن بالكامل، كل واحدة على حدة، والتجول أمامهما عاريات.

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