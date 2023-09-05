وزير خارجية اليابان: أمن الطاقة يشكل عنصراً أساسياً في سياسة طوكيو بالمنطقة

قال وزير خارجية اليابان هياشي ناشيماسا إن المجتمع الدولي يمر بنقطة تحول تاريخية، موضحا أن العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا تهز أساس النظام الدولي.

وأكد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي خلال كلمته في أعمال منتدى الحوار العربي الياباني، أن أمن الطاقة يشكل عنصراً أساسياً في سياسة اليابان تجاه المنطقة العربية وأن العلاقات لا ينبغي أن تتوقف عند هذا الحد بل لابد من أن نصبح "شركاء" أوثق يتصدون للتحديات معا.

وأضاف أنه ابتداءً من اليوم، ترغب اليابان في تعميق علاقتها مع العالم العربي على مستويات متعددة أبرزها "التعاون نحو الرخاء" وإقامة مشاريع ضخمة لمواجهة التحديات الجديدة بما في ذلك تغير المناخ

وأضاف وزير خارجية اليابان، خلال كلمته أمام الحوار العربي الياباني المنعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، أن هناك توترات متزايدة في شرق آسيا، موضحا أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة أمرٌ غير مقبول في أي مكان في العالم.

وأكد على ضرورة التوحد في الوقت الراهن من أجل دعم النظام الدولي الحر والمفتوح والقائم على سيادة القانون، مضيفا أنه بالنظر إلى الشرق الأوسط، فإنه بالرغم من أننا لا نزال نشهد صراعات طويلة الأمد في العديد من الأماكن فيه، إلا أن هناك بارقة أمل.

وأشار إلى أن هناك زخم جديد للتعاون في المنطقة، بحسب وزير الخارجية الياباني، يبرز في أماكن مختلفة في المنطقة، مثل تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية، ومن الممكن أن تؤدي هذه التطورات إلى المزيد من التفاعل الإقليمي الأكثر نشاطاً، وإلى تحقيق الاستقرار في نهاية المطاف.