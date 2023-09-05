المصريين الأحرار ينفي إدعاءات حول دعوته لبيع الأندية الشعبية الكبري

نفي حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، ما تداول على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار غير دقيقة لكلمة ممثل الحزب خلال جلسة الحوار الوطني "الدين العام وعجز الموازنة"، وادعاء هؤلاء أن الحزب يدعو لبيع الأندية الشعبية الكبري.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن الحزب أوصي خلال جلسة الحوار بأهمية تأسيس وإنشاء شركات مساهمة للأندية الرياضية الشعبية على غرار النادى الأهلي وغزل المحلة وذلك أمرًا قانونيا وفق اللوائح، بما يهدف تعزيز الاستثمار لتلك الأندية ويؤدي لتوفير دخلاً دائما للانديه و التخفيف عن ميزانيه الدوله فكره الدعم المستمر و توجيه الدعم الي مراكز الشباب.

وأكد المصريين الأحرار، أن الحزب يرفض شكلا وموضوعا بيع الأندية الشعبية، وليس حسبما زعمت الأخبار غير الدقيقه بينما نسعى جاهدين للتفكير في توفير سُبل تعزيزها من خلال قيامها بتأسيس شركات مساهمة بما يضمن عائدا قوياً ينعكس على توفير دخلا يساعد في الارتقاء إمكانية شراء لاعبين وتطوير منشأتها وملاعبها و التوسع في الالعاب المختلفه و عدم اقتصارها علي نشاط كرة القدم و كذلك لإمكانية المنافسة مع أندية الشركات.