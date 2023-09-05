الجامعة العربية تؤكد أهمية مذكرة التفاهم بين صندوق المعونة الإفريقية وبيكا الفلسطينية

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم الثلاثاء، بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا".

وشدد على أهمية هذه الخطوة التي تعزز الدور الذي يقوم الصندوق كأداة فعالة للعمل العربي - الإفريقي، والذي يأتي داعماً ومكملاً للأهداف الاستراتيجية العليا التي تسعى الجامعة ودولها الأعضاء إلى تحقيقها مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة في ضوء الحاجة للحفاظ على متانة العلاقات العربية - الإفريقية، وفي ظل قرب انعقاد القمة العربية - الإفريقية القادمة بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر القادم.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وقعا اليوم /الثلاثاء/ بمقر الأمانة العام للجامعة العربية على مذكرة تفاهم بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" بصفتيهما رئيسي مجلس إدارة المؤسستين، وذلك بحضور كل من: السفير محند لعجوزي الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق، والسفير مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية، والسفير عماد الزهيري مساعد وزير خارجية دولة فلسطين ومدير عام الوكالة، والسفير فايز أبو الرب مساعد وزير خارجية دولة فلسطين للشئون العربية.

وأشار رشدي، في بيان صحفي اليوم، إلى أن الصندوق بالرغم من الصعوبات المالية التي يمر بها إلا أنه خلال العام الدراسي (2022/ 2023)، تمكن من تنفيذ 24 دورة تدريبية لصالح 600 متدرب إفريقي من مختلف الدول الإفريقية في مجالات متعددة كالطب والهندسة والزراعة والبترول والتعدين والتمريض، بالإضافة إلى تقديم 98 منحة دراسية لطلاب من 25 دولة إفريقية بالجامعات العربية، كما يعتزم الصندوق تنظيم 35 دورة تدريبية خلال العام الدراسي القادم (2023/ 2024)، وتقديم 100 منحه دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعات العربية.

ونوه رشدي بأن الصندوق يحظى باحترام وتقدير الدول الإفريقية نظير جهوده المقدرة، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح للصندوق الاستفادة من الخبرات الكبيرة لدى الوكالة الفلسطينية والاستعانة بكوادرها المتخصصين ومشاركتهم في تقديم البرامج والدورات التدريبية لصالح الكوادر الإفريقية.