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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أحداث النيجر والجابون.. رئيس زامبيا يصدر تحذيرا للجيش

رئيس زامبيا هاكايندي
رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما

حذر رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما مدبري الانقلاب المحتملين من تهديد الحكم الديمقراطي والاستقرار في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وجاء تحذير الرئيس الزامبي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها النيجر والجابون، حيث تحرك الجيش في البلدين الواقعين بغرب القارة السمراء، وتمكن من السيطرة على السلطة وإزاحة رئيسين منتخبين.

وقال هيشيليما: "إلى الزملاء الذين يعتقدون أننا نخجل من كوننا طيبين وأنهم يستطيعون خرق القوانين والتفكير في الاستيلاء غير القانوني على الحكومة بما في ذلك الانقلاب غير الديمقراطي.. نحن قادمون من أجلكم".

وأدلى هيشيليما، الذي حقق فوزا ساحقا على الرئيس الحالي في عام 2021، بهذه التصريحات خلال زيارة إلى كانياما، إحدى ضواحي العاصمة لوساكا، بحسب ما أوردته شبكة "بي بي سي".

واعترف الرئيس الزامبي بارتفاع أسعار المواد الغذائية وقال إن الحكومة تعالج هذه القضية.

وكتب الرئيس على فيسبوك مساء أمس الاثنين بعد زيارته لكانياما أن ذلك يشمل وقف تهريب الذرة المزروعة في زامبيا إلى بلدان أخرى وضمان حصول المطاحن على سعر عادل.

ومنذ حصولها على الاستقلال في عام 1964، لم تشهد زامبيا أبدا حكما عسكريا، على الرغم من وقوع عدة محاولات انقلابية فاشلة.

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