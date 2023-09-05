ورشة عمل لتأهيل ممثلي الجامعات لجائزة التميز الحكومي بقناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس، اليوم /الثلاثاء/ورشة عمل بمركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة لسفراء التميز الممثلين للكليات المختلفة بالجامعة وذلك في إطار التعريف بمنظومة التميز الحكومي وجوائز التميز الداخلي على مستوى الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة - وفقا لبيان - أن التدريب يهدف إلى تأهيل سفراء التميز، لفهم متطلبات ومعايير وآليات تقييم الوحدة الحكومية المتميزة في تقديم الخدمات، مضيفا أن التدريب يسهم في نشر وتعزيز ثقافة التميز، والعمل على بناء قدرات سفراء التميز، لافتا إلى أهمية تشجيع روح المشاركة وتعزيز الابتكار والإبداع، وتحفيز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

بدوره أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية في الجهات الحكومية يأتي انطلاقًا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة.