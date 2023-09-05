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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سامح شكري: تربطنا باليابان علاقات راسخة ورؤى مشتركة لتجاوز التحديات

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات بين الدول العربية واليابان لها أهمية خاصة وتعد ركيزة أساسية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة .

وأكد سامح شكري، أن العرب واليابان تربطهم قيم راسخة وقضايا ذات اهتمام مشترك وعلاقات  ليست حضارية فقط بل اقتصادية وسياسية، لافتا الى أنه لم يكن غريبا عقد هذا الحوار العربي الياباني في هذا التوقيت فهذا الاجتماع ذات المستوي الرفيع جاء حرصا   علي تبادل الرؤي لمواجهة التحديات المشتركة التي تعصف بعالمنا  وذلك  تحت مظلة الجامعة العربية .

وأكد سامح شكري، أن هناك العديد من السمات المشتركة والحوار المستمر الذي يهدف إلي تعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك وتتميز للعلاقات دائما بين العرب واليابان بالتنوع والشمولية كما أن حجم التبادل التجاري يتجاوز مليار دولار .

وانطلقت منذ قليل الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي ـ الياباني، على هامش اجتماعات الدورة الـ 160 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الياباني يوشيماسا هاياشي والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ويهدف الحوار «المنتدى الوزاري العربي الياباني»، في جولته الثالثة، إلى تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

الجامعة العربية المنتدى الوزاري وزير الخارجية سامح شكري

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