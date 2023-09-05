الرئيس الصومالي يعلن اعتقال ضباط في الجيش

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال ضباط في الجيش الصومالي، لانسحابهم من عدد من البلدات الأمامية بعد انتكاسات في هجوم ضد حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وفي حديثه لأفراد من الجيش الصومالي في بلدة ماهاس بمنطقة هيران الوسطى، قال محمود إنه يتعين على الجنود تعزيز المكاسب التي تحققت في القتال ضد فرع تنظيم القاعدة، وسيتم تقديم أولئك الذين ينسحبون من خط المواجهة إلى العدالة، بحسب ما نشره موقع "صوماليا جارديان" المحلي.

وجاء الخطاب قبل وقت قصير من انفجار سيارة مفخخة في البلدة يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم معرفة عدد الضحايا على الفور.