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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصومالي يعلن اعتقال ضباط في الجيش

الرئيس الصومالي حسن
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الثلاثاء إنه تم اعتقال ضباط في الجيش الصومالي، لانسحابهم من عدد من البلدات الأمامية بعد انتكاسات في هجوم ضد حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة.

وفي حديثه لأفراد من الجيش الصومالي في بلدة ماهاس بمنطقة هيران الوسطى، قال محمود إنه يتعين على الجنود تعزيز المكاسب التي تحققت في القتال ضد فرع تنظيم القاعدة، وسيتم تقديم أولئك الذين ينسحبون من خط المواجهة إلى العدالة، بحسب ما نشره موقع "صوماليا جارديان" المحلي.

وجاء الخطاب قبل وقت قصير من انفجار سيارة مفخخة في البلدة يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم معرفة عدد الضحايا على الفور.

الرئيس الصومالي اعتقال ضباط في الجيش حسن شيخ محمود حركة الشباب الإرهابية تنظيم القاعدة انفجار سيارة مفخخة

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