جوردان هندرسون: محمد صلاح سيكون له تأثير ضخم في ليفربول أو السعودية

أكد جوردان هندرسون قائد فريق الاتفاق السعودي، أن محمد صلاح سيكون له تأثير كبير في أي مكان، سواء استمر مع ليفربول أو انتقل لـ اتحاد جدة.

قال هندرسون في تصريحات لشبكة “ذا أثلتيك" البريطانية:"سيكون شيئا مهمًا لرؤية ما سيحدث لأنه لاعب مُدهش، رجل مُذهل".

وأضاف: "مهما سيحدث، سيكون له تأثير كبير أينما سيكون في ليفربول أو في الدوري السعودي، وقتما سيكون، إما الآن أو في المستقبل".

ويرغب اتحاد جدة في التعاقد مع صلاح قبل نهاية الميركاتو في السعودية.

ورحل هندرسون عن ليفربول في الميركاتو الصيفي، لينتقل إلى الاتفاق.