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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على أرض مصر.. اجتماع مهم بين وزير الخارجية الياباني ونظيره التونسي.. تفاصيل

صدى البلد

أجرى وزير الخارجية هاياشي يوشيماسا، الذي يزور مصر حاليًا، اجتماعًا مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، نبيل عمار، حول تعزيز العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الصعبة والمعقدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والعالم.

قال الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إن اليابان وتونس تمتلكان تاريخًا طويلًا من العلاقات الثنائية، حيث تم بناء الصداقة والثقة، بصفةٍ خاصة من خلال التبادلات الاقتصادية والثقافية، وأعرب عن أمله في المزيد من التطوير للعلاقات بين البلدين.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار عن رغبته في تعزيز التعاون مع اليابان من الناحية السياسية أيضًا، بالإضافة إلى الناحية الاقتصادية، كما عبر عن شكره وتقديره تجاه تعاون اليابان مع تونس على مدى سنواتٍ طويلة.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب هاياشي عن شكره وامتنانه لنجاح انعقاد مؤتمر تيكاد8 العام الماضي بفضل التعاون الكبير من جانب تونس. كما أعرب عن رغبته في مواصلة تطوير علاقات التعاون في عدة مجالات متنوعة، بما في ذلك التدابير المضادة للإرهاب والأمن، فضلًا عن الأعمال التجارية، من خلال التشاور والحوار بين البلدين.

وردًا على ذلك، أعرب عمار عن أمله في مواصلة تطوير علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، كما صرح بأنه لن يدخر جهدًا في التعاون من أجل إنجاح مؤتمر تيكاد9.

وقد  قام وزيري الخارجية بتبادل وجهات النظر حول الشؤون الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في كوريا الشمالية، بما فيها إطلاق الصواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية في يوم 24 من الشهر الماضي، والوضع في أوكرانيا، والوضع في فليسطين، وما إلى ذلك، حيث أكدا على التعاون معًا من أجل التعامل مع مختلف القضايا التي تواجه المجتمع الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بتصريف المياه المعالجة بـ "نظام معالجة المياه المتقدم ALPS”" في المحيط، قام وزير الخارجية هاياشي بتوضيح موقف اليابان من خلال الإشارة إلى التقييم الوارد في التقرير الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أبدى وزير الخارجية عمار تفهمه تجاه ذلك.

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