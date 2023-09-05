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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

صدى البلد

أثار المغامر الروسي  يفغيني تشيبوتاريف البالغ من العمر 32 عاماً  الكثير من الجدل وذلك بعدما نجا من الموت بأعجوبة وذلك عقب سقوط سيارته من الطابق الرابع، فقد أقدم المغامر الروسي على تنفيذ مغامرة أشد خطرا.

5 سيارات مرت من تحته

فقد وقف المغامر على برج خشبي يبلغ ارتفاعه حوالي مترين وذلك في الوقت الذي تأتي 5 سيارات وتمر من أسفله في المغامرة الخطيرة والتي تحبس الأنفاس.

وقد أتى المغامر تشيبوتاريف وذلك بعد أيام من قليلة  من فشله في محاولة القفز بالسيارة  وذلك من منحدر على بناية يبلغ ارتفاعها حوالي 4 طوابق وذلك إلى سطح مبنى مجاور في كارمادون، بأوسيتيا الشمالية.

 

قد اصطدمت السيارة بالمبنى المجاور وذلك لتسقط محطمة على الأرض وذلك بعد التجربته المرعبة، نشر تشيبوتاريف اعترافًا بأنه قد تعرض لإصابات في ساقيه وقدميه واضطر للذهاب إلى المستشفى وقضاء بعض الوقت في الفحوصات للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لإصابات خطيرة بعد هذا السقوط المروع.

يمكنك مشاهدة الحادث عبر الرابط التالي:

https://www.instagram.com/reel/CmzEI2uhYlu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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