يهودي ملتزم ويؤيد إقامة دولة فلسطينية.. تعرف على السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن مرشح الرئيس جو بايدن لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل هو وزير الخزانة الأمريكي السابق جاك ليو.

ويأتي إعلان التعيين الجديد، بعد نحو شهرين من مغادرة السفير السابق توم نايدس منصبه في إسرائيل، وقبل نحو عام وشهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر 2024.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، فأن جاك لو، يهودي ملتزم ويتحدث العبرية، شغل مناصب رسمية في إدارتي كلينتون وأوباما. وفي عهد أوباما، شغل منصب وزير الخزانة ورئيس الأركان.

كما يأتي تعيين السفير الجديد في الوقت الذي لا تزال فيه تل أبيب تنتظر إعلان البيت الأبيض عن موعد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس بايدن، وكذلك ما إذا كان سيعقد في البيت الأبيض أو على هامش المؤتمر. جمعية الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى نيويورك بعد رأس السنة اليهودية، للتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويخطط للقاء خلال إقامته في الولايات المتحدة مع بايدن، الذي لم يلتق به منذ إنتخاب الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال السفير الجديد أيضًا مسألة إدراج إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكي.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فأنه من المقرر خلال الأسابيع المقبلة أن يعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت الشروط حيث سيتم تضمينها في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

وفي الماضي، انتقد جاك لو نتنياهو وكذلك المستوطنات في الضفة الغربية، وفي مقابلة أجريت معه عام 2017 في جامعة كولومبيا، دافع عن قرار أوباما في عام 2016 بعدم استخدام حق النقض ضد إدانة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمستوطنات في الضفة الغربية، قائلا إن دعمه لإقامة دولة فلسطينية معروف جيدا.