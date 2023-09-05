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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير عقاري لصدى البلد: الدولة تدفع القطاع إلى الأمام وأفريقيا محط أعين الجميع

صدى البلد

 أكد المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة  SID  للاستثمار والتنمية العمرانية ان الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا فى تشجيع الاستثمار العقارى وتقدم المزيد من التسهيلات التشريعية لدفع القطاع الى الامام دائما باستمرار .

 

وقال فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفى بالقاهرة اليوم  ان  الدولة المصرية نجحت فى تحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره في دفع عجلة التنمية في البلاد ومشاركة الدولة في تحقيق هدفها للخروج  من الوادي الضيق والذي استثمرت  من أجله مليارات الجنيهات في السنوات الماضية لإنشاء طرق و مرافق ومدن مليونيه جديدة لتمهد الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدوره وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات الداخلية والخارجية . 

 واكد ان جميع الانظار تتجه الى افريقيا باعتبارها القارة الصاعدة فى كثير من المجالات ولا سيما الاستثمار العقارى  لافتا الى ان التنمية العمرانية ليست مجرد انشاء مباني ومرافق وانما اقامة تجارب حياتية متكاملة وراقية وعصرية.

 

وأضاف انه يتم دراسة  كل الفرص لاقامة مشروعات  تنمية عمرانية في ربوع مصر  للثقة  في قدرة الاقتصاد  المصري علي التعافي ومواجهة الازمات .

وقال ان السوق العقارى المصرى يعد بيئة مرنة لتكوين التحالفات القوية  مع شركاء متميزين سواء محليين او اجانب تجمع كافة أطراف معادلة التنمية العمرانية المعنيين سواء من الممولين او المستثمرين وأصحاب الأراضي ومقدمي الخدمات  إضافة إلى المشغلين لتوفير منتج عقاري عمراني استثنائي يلبي احتياجات كافة العملاء.

 

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