الفيضانات تتسبب في مأساة بـ تركيا .. والجيش يتدخل

أفادت قناة “تي أر تي” التركية، بمصرع شخصان على الأقل نتيجة الفيضانات في غرب تركيا، اليوم الثلاثاء، حيث أرسلت وزارة الدفاع التركية فريقا من العسكريين للمساعدة.

وحسب قناة “تي أر تي” التركية، قال محافظ كيركلاريلي، بيرول إيكيجي، "عثرنا على جثتي اثنين من الذين حوصروا بسبب الفيضانات، ونواصل البحث عن أربعة آخرين. نأمل أن نجدهم بصحة جيدة، حيث أن هناك مخارج في هذه المنطقة".

وأضاف أن “المصابين والقتلى كانوا يقضون إجازاتهم في فنادق شهيرة، خاصة في منطقة دميركوي”.

وأرسلت وزارة الدفاع التركية أعضاء من لواء المشاة الآلي 55 إلى منطقة الكارثة في عدة مركبات، وقد قاموا بالفعل بإجلاء العديد من المواطنين.

وتسببت الأمطار في تدمير أجزاء من بعض الطرق، وحثت السلطات المواطنين على عدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة القصوى.

وشارك في جهود البحث والإنقاذ 203 أشخاص وطائرة ومروحيتين وأكثر من 50 مركبة.