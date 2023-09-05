برلمانية: ملف الصحة والسكان تحد كبير.. وحظي باهتمام القيادة السياسية

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي إطلاق فاعليات إفتتاح المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالقاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة “ دائما ما تأتي كلمات الرئيس في صميم قلب التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وعلينا أن لا ننكر أن الزيادة السكانية تعد تحدي يجب دراسته جيدا ولا بد من وضع خطة إجتماعية محكمة لتحقيق أعلي درجات التوازن في كافة أصعدة الدولة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها”.

وأضافت "عضو التنسيقية " في تصريحات لها اليوم، أن ملف الصحة والسكان حظي باهتمام كبير من القيادة السياسية كونه من أكبر تحديات تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وجاء حديث الرئيس اليوم حول استعداد مصر بتنظيم المؤتمر سنويا تأكيدا علي ذلك الاهتمام.

واستكملت "محروس" قائلة: في اعتقادي أن استمرار فاعليات المؤتمر علي مدار ٤ أيام سوف يعزز من فرصة الخروج بآليات ممنهجة لتعزيز الوضع الاجتماعي في مصر خاصة وأن المؤتمر يضم اكبر الباحثين والمتخصصين في مجال الصحة والسكان والتنمية مما يتيح فرصة ذهبية لدراسة كيفية إتاحة كافة الخدمات الطبية الممكنة في ظل الزيادة السكانية مما يحقق لنا مردود تنموي إيجابي.

كما أشارت "عضو البرلمان المصري مرثا محروس" إلي أن القيادة السياسية لم تكن فقط هي المنوطة بحل أزمة الصحة والسكان بل لابد من عمل حملات توعوية للمواطن المصري لتعزيز عامل المسئولية لديه حيال هذه الأزمة خاصة المرأة المصرية كونها عمود الأسرة المصرية لاسيما أن جميعنا نسعي لتحقيق ذات الهدف وهو بناء حياه كريمة تتمتع برعاية صحية واجتماعية شاملة للمواطن المصري في جمهورية جديدة.