نادي القاهرة يحصد 7 ميداليات في بطولة الجمهورية للتايكوندو

في إطار بطولة الجمهورية للتايكوندو (كروجي) للبراعم تحت 10 سنوات، التي عقدت علي مدار يومين في الصالة المغطاة بجامعة حلوان، شارك فريق نادي القاهرة الرياضي بعدد ٧ لاعبين. وقد تمكن اللاعبين من حصد ٧ ميداليات متنوعة، بإجمالي ٢ ميدالية ذهبية و١ ميدالية فضية و٤ ميداليات برونزية حيث حصل كلا من يوسف راني وجنة محمود علي ميداليتين ذهبيتين، كما حصل عمار محمد علي ميدالية فضية، بينما حصل كلا من احمد محمد وفريد احمد وادهم حسن ومريم محمد علي ميداليات برونزية.

وقد أشادت لجان التحكيم بإداء لاعبي الفريق، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أيمن محمد عيد، المدير الفنى، وتامر محمد عيد، المدرب العام، ومحمد ابراهيم الغندور، مدرب الفريق، ومحمد مجدي، مدرب الفريق، واحمد عبده، إداري الفريق.