القيعي عن الحالة الصحية للخطيب: يقسو على نفسه..فيديو

كشف عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، تطورات الحالة الصحية لمحمود الخطيب بعد سقوطه فجأة في معسكر الأهلي بالنمسا.



وقال عدلي القيعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" الخطيب حضر مبارة الأهلي الودية اليوم وهذه رسالة طمأنة من الخطيب لجمهور الأهلي ".

وأضاف عدلي القيعي:" الخطيب يقسو على نفسه ويبذل مجهود كبير جدا ولازم يرتاح من الضغوط الكثيرة التي يواجهها".

وتابع عدلي القيعي :" النادي الأهلي به التزامات كثيرة والخطيب في حالة قلق دائم كي يستطيع أن يدبر كل احتياجات الأهلي".

وأكمل عدلي القيعي :" الخطيب لا يطمئن إلا عندما يكون متواجد في كل تفصيلة داخل النادي الأهلي ".

