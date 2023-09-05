الشباب والرياضة ومنطقة الكرة بالإسماعيلية يدشنان أكاديمية الاتحاد المصري لكرة القدم بنادي عثماسون

قام المهندس مبارك منصور مبارك رئيس مجلس ادارة نادي عثماسون الرياضي يرافقه الاستاذ الدكتور محمد الزغبي رئيس منطقة الكرة بالإسماعيلية ومحمد المرشدي مدير الهيئات بمدرية الشباب والرياضة بتدشين اكاديمية الاتحاد المصري لكرة القدم بالنادى عثماسون.



حيث تقرر فتح أبواب الأكاديمية لأبناء محافظة الإسماعيلية وأبناء محافظات القناة و سيناء والشرقية وذلك اعتباراً من يوم 2023/9/7 بملاعب مركز شباب الشيخ زايد وذلك برسوم مخفضة، بحيث يكون الاشتراك الشهري 250 جنيه من سن 7 حتى 15 عام.

ومن جانبه، صرح المهندس مبارك منصور ان الأكاديمية تتمتع بمميزات عديدة دون سواها داخل المحافظة منها تسجيل جميع الاعبين بالإتحاد المصري لكرة القدم مع إشتراك جميع لاعبي الإكاديمية بدوري إتحاد كرة القدم للأكاديميات علي مستوي الجمهورية.

أضاف مبارك الي أن وجود هذه الأكاديمية الرياضية الرسمية باشتراكاتها المادية المخفضة وخدماتها القوية ما هي الا مساهمةً من شركة المقاولون العرب وممثلها نادى عثماسون الرياضي في هذه المدينة الباسلة وايمانها العميق بشعب الإسماعيلية العاشق للرياضة عامة و لكرة القدم خاصة.

كنا أشار الي أن اكاديمة نادى عثماسون الرياضي بالإسماعيلية هي المرخصة من الاتحاد المصري لكرة القدم وتعمل تحت مظلته واشرافه.

ويضيف المهندس محمد مندور نائب الرئيس ان الأكاديمية تتمتع بإمكانيات جبارة مثل ملاعب متطورة وحديثة تناسب كل الاعمار السنية للمشتركين، أجهزة فنية من كبار لاعبي النادي الإسماعيلي ونادى المقاولون العرب لتدريب المشتركين وهم على اعلى مستوى فنى وعلمي في التدريب الرياضي بالإضافة إلي تأهيل طلاب الأكاديمية المشتركين بدانياً من خلال وجود مدربي احمال، وصالات جمينزيوم، و حمامات سباحة وغيرها.

بالإضافة إلي وجود الأكاديمية داخل مدينة الإسماعيلية فى ملاعب مركز شباب الشيخ زايد مما يسهل الوصول اليها من اهل المدنية وجميع مراكز المحافظة والمحافظات الاخري.

جدير بالذكر ان اهداف الأكاديمية طبقاً لرؤيا الاتحاد المصري لكرة القدم ونادى عثماسون، تخريج جيل جديد من الاعبين المؤهلين رياضياً وفنياً كروياً وبدنياً ليكون على جهوزية تامة للاستعانة بهم في جميع اندية الدوري المصري او الاحتراف الخارجي.

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