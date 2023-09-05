خبير تعليم: على الطلاب الجدد الانتظام في المحاضرات للحصول على تقديرات

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد تربية عين شمس السابق، إنه ينبغي على الطلاب الجدد بناء علاقات جيدة مع زملائهم وأساتذتهم ويمكن أن يساعد التعليم الاجتماعي والتواصل الجيد في تحقيق نجاح أكبر في المرحلة الجامعية.

وأضاف أنه يمكن للطلاب الاستفادة من الدروس والمشورة من زملائهم والتعاون معهم في المشاريع الدراسية كما ينبغي على الطلاب بناء علاقة طيبة مع أساتذتهم من خلال حضور المحاضرات بانتظام وطرح الأسئلة والمشاركة في النقاشات.



وأشار عميد تربية عين شمس السابق ، إلى أنه يجب على يولي الطلاب الجدد اهتمامًا كبيرًا لصحتهم العامة والحفاظ على نمط حياة صحي، بما في ذلك الغذاء الجيد والنوم الكافي وممارسة النشاط البدني من خلال الاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحظوا بمستوى أفضل من التركيز والطاقة للتفوق في دراستهم.

وأوضح أبو العينين، أنه بالنسبة للطلاب الجدد القادمين من الثانوية العامة، فإن الانتقال إلى المرحلة الجامعية يتطلب التكيف والتحضير الجيد، من خلال تحديد الأهداف والتخطيط الجيد والانخراط في الحياة الجامعية وبناء العلاقات الجيدة والاهتمام بالصحة العامة، يمكن للطلاب أن يحققوا نجاحًا مميزًا في المرحلة الجامعية ويحصلوا على تقديرات جيدة تساعدهم في بناء مستقبل مشرق.