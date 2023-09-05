بحوث الفلزات يبحث التعاون والتعريف بمنح الدراسة والأبحاث بأمريكا مع فريق فولبرايت

بحث الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات مع فريق هيئة فولبرايت، سبل التعاون مع الهيئة والتعريف بالمنح التي تقدمها للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.



جاء ذلك خلال لقاء جرى اليوم /الثلاثاء/ بحضور الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، وباتول خالد منسق برامج فولبرايت، وبحضور عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام بالمركز، والدكتورة مرفت السمان مستشار هيئة فولبرايت لشئون المجتمع، والدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج.



وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من المشروعات وفي مقدمتها استضافة خبراء أمريكيين لدعم مجهودات المركز لتصنيع الأجهزة التعويضية.



وعقب ذلك، قام فريق هيئة فولبرايت بعرض الفرص التي تقدمها الهيئة للسفر إلى الولايات المتحدة للدراسة وإجراء الأبحاث، ثم قاموا بجولة تفقدية للمركز شملت الإنشاءات والمعامل للتعرف على الإمكانات البحثية للمركز.