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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد غد .. أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى رحيل الموسيقار بليغ حمدي

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، بعد غد الخميس حفلا غنائيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو دكتور علاء عبد السلام على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.
يقام الحفل إحياء لذكرى مرور 30 عاما على رحيل الموسيقار بليغ حمدى، ويتضمن برنامجه باقة مختارة من أجمل ألحان الموسيقار الراحل التي تغنى بها كبار الفنانين في مصر والوطن العربي منها "على قد ما حبينا"، "زي العسل"، "حبيبتي من تكون"، "متى أشوفك"، "موعود"، "يا حبايبى يا حلوين"، "مغرم صبابة"، "وحشتوني"، "مسا النور والهنا"، "زي الهوا"، "يا أسمراني اللون".
يشارك في الحفل نجوم الفرقة وائل أبو الفتوح، محمد الخولي، أيمن مصطفي، السيد وهب الله، مروة حمدي، ولاء طلبة، دعاء رجب، شمس إبراهيم. 
تجدر الإشارة إلى أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي قدم أعمالا موسيقية خالدة ساهمت في إثراء الموسيقى المصرية والعربية من خلال إنتاج وافر ومتميز للعديد من الألحان لكبار المطربين، وتنوعت ألحانه بين العاطفية والوطنية والدينية والفلكلورية.

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