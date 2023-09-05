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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو الغيط: اليابان تصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية.. فيديو

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

كشف أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية عن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي الياباني يعكس الرغبة الدائمة لتطوير العلاقات.

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وتابع أحمد أبو الغيط، إن اليابان تُصنف ضمن أهم الدول المستثمرة في الدول العربية، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس التعاون العربي الياباني في المجال السياسي عام 2013.

وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الوزاري العربي الياباني، في حضور وزيري خارجية مصر واليابان، أنّ اجتماع اليوم هو الاجتماع الثالث على المستوى الوزاري منذ عام 2013، وذلك للحوار السياسي بين العرب واليابان برئاسة سامح شكري وزير خارجية مصر وحضور وزير خارجية اليابان ووزراء خارجية الدول العربية.

متابعاً: "ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وتغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وعقدت شخصيا اجتماعا مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيه العديد من المسائل السياسية الأخرى".

وأكمل: "صدر عن الاجتماع بيان مشترك يعكس مساحة كبيرة من التوافق والمواقف المشتركة بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والرغبة الدائمة لدى الجانبين لتطوير العلاقات بينهما".

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