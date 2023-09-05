تفاصيل أحدث مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة ودعم ذوي الإعاقة في القاهرة

شهدت القاهرة افتتاح مركز جديد لتنمية الطفولة المبكرة بمنطقة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتورة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة.

ويعد هذا المركز الثامن في سلسلة الافتتاحات التي تمت بالتعاون مع وزارة التضامن حيث تم افتتاح 5 مراكز في أسوان في أكتوبر الماضي ومركزين في سوهاج في أول يوليو 2023 وذلك استكمالاً لخطة التوسع لتحقيق أثر واسع ومستدام ومستقبل أفضل للأطفال وأسرهم.

تقوم تلك المراكز بتوفير خدمات تعليمية وتربوية دامجة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات من خلال ميسرات مدربين على أعلي مستوي، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية مثل برامج توعية للأهالي عن أُسس التربية السليمة وأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقات، بالإضافة إلى إنشاء ملف صحي لكل طفل.

قالت سارة الإتربي، رئيس بيت ماكدونالدز للخير-مصر صاحبة المشروع : "سعداء بافتتاح مركز تميز جديد لتنمية الطفولة المبكرة في القاهرة واستكمال سلسلة النجاحات التي حققناها من خلال مراكز التميز في المناطق الأكثر احتياجا لخدماتنا في بعض محافظات مصر، مما ساهم في زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين من خدماتنا إلى 800 طفل وأسرته بإجمالي 4000 فرد وتدريب ما يقرب من 65 ميسرة."

كما أوضحت "يتميز مركز القاهرة بانه مزود بغرفة مجهزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقات المتوسطة، سواء الجسدية أو المتعلقة بالنطق أو التعلم، وذلك لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم وتعليمهم على أيدي مجموعة من المتخصصين. ويؤكد ذلك اهتمامنا بالمرحلة الأولي من حياة الطفل لأثرها الحاسم على تنمية شخصية الطفل وتشكيل مستقبله بأكمله، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى إتاحة التعليم والتدريب للجميع".