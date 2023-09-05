عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل أحدث مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة ودعم ذوي الإعاقة في القاهرة

صدى البلد

شهدت القاهرة افتتاح مركز جديد لتنمية الطفولة المبكرة بمنطقة حلوان.

يأتي ذلك تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعى وبحضور الدكتورة مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة.

 

ويعد هذا المركز الثامن في سلسلة الافتتاحات التي تمت  بالتعاون مع وزارة التضامن حيث تم افتتاح 5 مراكز في أسوان في أكتوبر الماضي ومركزين في سوهاج في أول يوليو 2023 وذلك استكمالاً لخطة التوسع لتحقيق أثر واسع ومستدام ومستقبل أفضل للأطفال وأسرهم.

 

تقوم تلك المراكز بتوفير خدمات تعليمية وتربوية دامجة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات من خلال ميسرات مدربين على أعلي مستوي، بالإضافة إلى تقديم خدمات اجتماعية وصحية مثل برامج توعية للأهالي عن أُسس التربية السليمة وأهمية الاكتشاف المبكر للإعاقات، بالإضافة إلى إنشاء ملف صحي لكل طفل.

 

قالت سارة الإتربي، رئيس بيت ماكدونالدز للخير-مصر صاحبة المشروع : "سعداء بافتتاح مركز تميز جديد لتنمية الطفولة المبكرة في القاهرة واستكمال سلسلة النجاحات التي حققناها من خلال مراكز التميز في المناطق الأكثر احتياجا لخدماتنا في بعض محافظات مصر، مما ساهم في زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين من خدماتنا إلى 800 طفل وأسرته بإجمالي 4000 فرد وتدريب ما يقرب من 65 ميسرة."

 

كما أوضحت "يتميز مركز القاهرة بانه مزود بغرفة مجهزة لإعادة تأهيل ذوي الإعاقات المتوسطة، سواء الجسدية أو المتعلقة بالنطق أو التعلم، وذلك لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع من خلال تأهيلهم وتعليمهم على أيدي مجموعة من المتخصصين. ويؤكد ذلك اهتمامنا بالمرحلة الأولي من حياة الطفل لأثرها الحاسم على تنمية شخصية الطفل وتشكيل مستقبله بأكمله، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى إتاحة التعليم والتدريب للجميع".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني.. تسجيل الرغبات هنا

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

ترشيحاتنا

تاج الدين: الزيادة المعقولة في عدد السكان تمنع تآكل معدل التنمية

تاج الدين: الزيادة السكانية قضية دولة وليست مسئولية وزارة واحدة

إطلاق نار قرب محطة قطار في ألمانيا.. والشرطة تطلق عملية أمنية واسعة

وزير خارجية المغرب: نتطلع لدور اليابان لنصرة القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين

لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

راشد لصدى البلد: تطوير الصندوق السيادي للمباني الحكومية هو إدارة للأصول العقارية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ