مدرب الأهلي 2005: الفوز بثمانية أهداف في افتتاح الموسم يمنحنا ثقة كبيرة

أبدى علاء عبده، المدير الفني لفريق الناشئين بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على بلدية المحلة بنتيجة ٨ - صفر، في افتتاح بطولة الجمهورية، مؤكدًا أن الفريق لديه رغبة قوية في الحفاظ علي لقب البطولة للموسم الثاني على التوالي.

وأكد عبده أن عملية الدمج التي تمت بين فريقي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ جعلت لديه اختيارات عديدة وتخلق منافسة قوية بين جميع اللاعبين، خاصة أنه ضم العناصر المميزة من فريق ٢٠٠٦، مشيرًا إلى أنه سعيد للغاية بنجاح اللاعبين في تطبيق أسلوب اللعب وتنفيذ الجمل التكتيكية بنجاح كبير.

وأضاف عبده أن الفوز بهذه النتيجة الكبيرة في أول مباراة بالموسم الجديد يمنح اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم، وأيضا دفعة قوية قبل المباريات المقبلة، ويجعلهم مطالبين بتقديم مستويات مميزة للحفاظ على لقب البطولة.

