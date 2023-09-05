عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خلال ندوته الأسبوعية.. الجامع الأزهر يناقش أثر وسائل التواصل على النشء غدا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يعقد الجامع الأزهر الشريف، الأربعاء المقبل ، حلقة جديدة من البرامج الموجهة للمرأة،  والذي يأتي تحت عنوان" وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على العلاقات المجتمعية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتُعقد الحلقة السابعة عشرة حول: "أثر وسائل التواصل الاجتماعي على النشء"، ويحاضر فيها كلٌّ من أ.د منال الخولي، أستاذ علم النفس وعميد كلية التربية للبنات جامعة الأزهر، و أ.د فاطمة الزهراء محمد محرز، مدرس الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وتدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتواجه جميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة الغد، هي آخر ندوات الموسم الخامس ضمن البرامج الموجهة للمراة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري،  أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الثلاث الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الاسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/x7HrSPu5mnrxPEm79

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

عمر ربيع ياسين: وزارة الرياضة تطالب بالتحقيق الفوري في أزمة حسين الشحات وبيراميدز

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

ترشيحاتنا

لعمل عمرة.. كيفية استخراج فيش جنائي

أحمد موسى منفعلا: عدد سكان مصر زاد 500 مواطن ببداية حلقة البرنامج

مرعوبون من الأهلي.. رد فعل جماهير اتحاد جدة بعد قرعة كأس العالم للأندية

بجانب التمويل.. البنك الأهلي يقدم خدمات تهم أصحاب المشروعات| تعرف عليها

انتهت الحكاية .. فولكس فاجن تعلن توقف انتاج سيارات سيات بشكل كامل

مستشار وزير الصحة: يجب استخدام كافة الأسلحة في مواجهة الزيادة السكانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد لا يصدق لمغامر روسي.. 5 سيارات تمر من تحت رجليه.. شاهد

النساء أكثر عرضة لهذا النوع من السرطان.. اتبعي النصائح

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ