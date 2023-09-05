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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد جاهزية مقر بيوت الطلاب المغتربين بالخارجة

صدى البلد

فقدت نائب محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، لاستقبال الطلاب المغتربين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 


وذكرت المحافظة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن نائب المحافظ اطمأنت، خلال جولتها، على خطة تسكين طلاب الكليات والمدارس الفنية المغتربين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.


ووجهت مجدي بدراسة التوسع في توفير أماكن إقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب غير الملتحقين بالمدن الجامعية.


كما تفقدت نائب المحافظ سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، واطلعت على نتائج عمل العيادات الطبية والتأهيلية المختلفة والخدمات المقدمة لرواد المركز.

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