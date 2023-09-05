رومان سايس يقترب من الشباب السعودي

أكدت تقارير صحفية، أن المغربي رومان سايس مدافع السد القطري، اقترب من الانتقال لـ الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل سايس إلى السد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع بشكتاش التركي.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإنه بسبب خطأ إداري من إدارة السد، فلم يتم تسجيل سايس في قائمة الفريق، وبالتالي لم يعد بإمكانه اللعب مع فريقه القطري.

وأوضح التقرير، أن وضع سايس أثار اهتمام عدد من الفرق الأوروبية، بما فيهم رين الفرنسي، لكن السد منع انتقاله لأي منهم.

وأشارت الشبكة إلى أنه بعد نهاية الميركاتو في أوروبا، أظهر الشباب السعودي رغبة جادة في تحمل تكاليف استعارة سايس، حيث رحب قائد منتخب المغرب بذلك، الذي يرغب في الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية بالطريقة المثلى، حيث تُجرى محادثات بين الأطراف من أجل اتمام الصفقة.