بعد انقطاع دام 30 عامًا.. روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع هذه الدولة

أعلنت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وميانمار استأنفتا الرحلات الجوية بين البلدين بعد انقطاع دام 30 عامًا.

حسب وكالة “تاس” الروسية، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، في بيان: “اليوم، وصلت أول رحلة منتظمة لشركة طيران ميانمار الدولية إلى نوفوسيبيرسك. بعد تعليق الحركة الجوية بين روسيا وميانمار استمر 30 عامًا تم استئنافه بنجاح”.

وتم الترحيب بالرحلة الأولى في نوفوسيبيرسك بقوس مائي، وتم الترحيب بالركاب من قبل ممثلي قيادة منطقة نوفوسيبيرسك والمطار والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

وأشارت الوكالة إلى أن "بدء الرحلات الجوية سيخلق فرصًا إضافية للسياح الروس الذين يفضلون قضاء العطلات في جنوب شرق آسيا. كما سيساهم في تطوير الاتصالات التجارية".