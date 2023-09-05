لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

حسمت وزارة الشباب والرياضة موقفها من شكوى محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي على اثر اعتداء الأخير على الشيبي في إحدى مباريات الدوري.

وبرغم نشر فيديو يرصد الصلح بين اللاعبين، إلا أن الشيبي مصر على التصعيد من خلال ناديه بيرميدز الذي أرسل شكوى للشباب والرياضة، وجاء رد الوزارة كلتالي :

تؤكد وزارة الشباب والرياضة أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية .

وبخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم .

وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم.