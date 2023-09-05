عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول اجتماع تنظيمي.. مستقبل وطن بمركز قفط يبحث الاستثمار والمشروعات الصناعية

صدى البلد

أكد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبدالفتاح أن القيادة السياسية وضعت ملف الاستثمار والمناطق الصناعية على رأس أولوياتها وانطلقت فعليا نحو تطوير المناطق الصناعية حيث يضم مركز قفط أول منطقة صناعية تضم عشرات المصانع الجديدة التي تعزز من الصناعة الوطنية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.


وأضاف أن الحزب يدعم وبقوة المشروعات الصناعية الناشئة وشباب المستثمرين من خلال تقديم الدورات التدريبية والعملية.


جاء ذلك خلال عقد أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة الاجتماع التنظيمي الأول بالكوادر التنظيمية وأعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء القواعد الحزبية بمركز قفط اليوم /الثلاثاء/ وذلك بمقر الحزب بمدينة قفط بهدف تحقيق التواصل الفعال بين كافة المستويات الحزبية ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتجهيز لتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية بحضور محمد عبد الفتاح أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة ووائل ممتاز أمين الإعلام والنائب أبو الحسن الجزار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قفط ومحمود عبد الفتاح آدم أمين تنظيم المركز وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الوحدات الحزبية بمركز قنا.


من جانبه أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة أن الاجتماع ناقش الأمور التنظيمية لجميع تشكيلات الحزب على مستوى المركز والقرى وتكليف أمين المركز بوضع خطة عمل واضحة المعالم ومحددة الأدوار للفعاليات شهر سبتمبر وأولها افتتاح معرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة السبت المقبل وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء الحزب وزيادة العضوية خلال الشهر الحالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

تدريب وسقوط| السبب الحقيقي وراء إصابة محمود الخطيب خلال معسكر الأهلي.. 3 غرز في رأس الأسطورة

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

مفاجأة بشأن أسعار السجائر |اعرف العلبة بكام

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

لسنا جهة اختصاص..رد عاجل من الشباب والرياضة على شكوى بيراميدز ضد الشحات

إمام عاشور ورضا سليم يشاركان في فوز الأهلي بثلاثية أمام أولميني السلوفيني

ترشيحاتنا

الإعصار القاتل.. كيف أودى بحياة 21 شخصًا في البرازيل؟ |شاهد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

سعر أقل عيار ذهب اليوم في محلات الصاغة 6-9-2023

أزمة بين الأهلي والكاف بشأن السوبر الأفريقي

علي جمعة: التسليم لله تعالى يصل بالإنسان إلى الراحة والهدوء

تونس.. إطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الناري.. جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا

مالكته الأجنبية تركته.. قرد طليق يثير حالة من الجدل في مدينة دهب

تتجاوز 300 ألف جنيه.. سعر إطلالات ديميت أوزديمير تثير الجدل

تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

فيديو

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

هل سيتم تأجيل الدراسة بسبب الانتخابات الرئاسية | اعرف الحقيقة

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ