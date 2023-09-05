أول اجتماع تنظيمي.. مستقبل وطن بمركز قفط يبحث الاستثمار والمشروعات الصناعية

أكد أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا محمد عبدالفتاح أن القيادة السياسية وضعت ملف الاستثمار والمناطق الصناعية على رأس أولوياتها وانطلقت فعليا نحو تطوير المناطق الصناعية حيث يضم مركز قفط أول منطقة صناعية تضم عشرات المصانع الجديدة التي تعزز من الصناعة الوطنية مما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.



وأضاف أن الحزب يدعم وبقوة المشروعات الصناعية الناشئة وشباب المستثمرين من خلال تقديم الدورات التدريبية والعملية.



جاء ذلك خلال عقد أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة الاجتماع التنظيمي الأول بالكوادر التنظيمية وأعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء القواعد الحزبية بمركز قفط اليوم /الثلاثاء/ وذلك بمقر الحزب بمدينة قفط بهدف تحقيق التواصل الفعال بين كافة المستويات الحزبية ومناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتجهيز لتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية بحضور محمد عبد الفتاح أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم المحافظة ووائل ممتاز أمين الإعلام والنائب أبو الحسن الجزار أمين حزب مستقبل وطن بمركز قفط ومحمود عبد الفتاح آدم أمين تنظيم المركز وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الوحدات الحزبية بمركز قنا.



من جانبه أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم الحزب بالمحافظة أن الاجتماع ناقش الأمور التنظيمية لجميع تشكيلات الحزب على مستوى المركز والقرى وتكليف أمين المركز بوضع خطة عمل واضحة المعالم ومحددة الأدوار للفعاليات شهر سبتمبر وأولها افتتاح معرض الملابس الجاهزة ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة السبت المقبل وتنفيذ دورات تدريبية لأعضاء الحزب وزيادة العضوية خلال الشهر الحالي.